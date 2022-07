Gazzetta – Kim, Giuntoli lo avrebbe portato in azzurro già a gennaio

Si attende solo la firma e l’ufficialità per il difensore sudcoreano Kim Min-jae al Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta una curiosità riguardante l’apprezzamento del ds azzurro Giuntoli nei confronti del calciatore.

Le soluzioni sono sostanzialmente due: un triennale con la rescissoria a 40 milioni o un quinquennale, entrambe con un ingaggio da 2,5 a stagione più 300 mila euro di bonus.

Giuntoli ne è da tempo un estimatore: l’avrebbe portato in azzurro già a gennaio, quando bisognava far fronte alla partenza di Manolas. Ma in quel momento la società non aveva la liquidità necessaria per procedere all’acquisto, specialmente quando era ancora da mettere in atto il taglio del monte ingaggi imposto da De Laurentiis.