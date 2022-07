Delio Rossi: “Più Mertens è da 4-3-3 rispetto ad Osimhen che non ha queste caratteristiche”

Delio Rossi, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Il modulo del Napoli? Secondo me ci sono dei ruoli fondamentali nel 4-3-3: portiere, difensore centrale, mediano e centravanti. Secondo me i giocatori più forti li devi avere in questi ruoli. Più Mertens è da 4-3-3 rispetto ad Osimhen che non ha queste caratteristiche, però lì c’è l’intelligenza dell’allenatore che sfrutta il suo attacco alla profondità. Lobotka? Dipende da come vuoi impostare il centrocampo. È idoneo in mezzo a Anguissa e Zielinski, ma Jorginho sarebbe meglio”.