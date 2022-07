Cholito-Petagna, legati da operazioni solo da “definire”

Per l’attacco resta apertissima la pista che porta a Simeone, anche perchè si fa sempre più concreta la cessione di Andrea Petagna al Monza. L’ad Galliani continua a corteggiare in maniera serrata l’attaccante del Napoli e il club azzurro sta valutando la formula del trasferimento. Una volta definita l’operazione in uscita, il club azzurro si muoverà con il Verona per definire l’arrivo di Simeone. A proposito di entrate: manca pochissimo all’ufficialità di Kim. Il coreano è oramai a un passo dal Napoli (ieri ha fatto il suo in bocca al lupo al Fenerbahce) e si attende solo il pagamento della clausola da 20 milioni prima di ultimare i dettagli relativi al contratto del centrale che a tutti gli effetti prenderà il posto di Koulibaly nello scacchiere difensivo di Luciano Spalletti. Il coreano, quindi, potrebbe raggiungere la squadra a Castel di Sangro per iniziare gli allenamenti con il gruppo e farsi trovare pronto in vista dell’inizio del campionato previsto per il 15 agosto nella gara in trasferta sul campo del Verona.

