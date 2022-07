Casciello (F.I): “Terrei Gaetano e Zerbin, se si deve rifondare…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gigi Casciello, deputato di Forza Italia

“Napoli indebolito? Sono in attesa di capire se arrivi Kim, mi è dispiaciuto l’addio di Koulibaly soprattutto per un fatto affettivo. In difesa non vedo grandi problemi, abbiamo anche preso Olivera. Poi abbiamo preso Kvaratskhelia, che sicuramente l’ultimo Insigne non ce lo farà rimpiangere. Mi dispiacerebbe perdere Osimhen. Non vedo il Napoli molto indebolito. Certo, un Dybala avrebbe acceso l’entusiasmo dei tifosi… Non mi dispiacerebbe se restassero Gaetano e Zerbin, se si deve fare una rifondazione che si parta dai giovani. Vediamo come sono, perché darli ad altri per poi scoprire che sarebbero stati d’aiuto al Napoli? Il problema, ad oggi, è che le avversarie si sono rinforzate.

De Laurentiis vende? Stamattina su La Stampa, ho letto un’inchiesta sul City, che investe quattro volte un club di Serie A. Ormai la situazione è così. In generale, avrei tenuto Mertens”.