Canale 21: “Trattativa vendita? Se c’è giusto tenerla riservata”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21 “Il comunicato di smentita del Napoli? Io credo che se veramente dovesse esserci in atto un inizio di trattativa, sia giustificabile tenerlo riservato. Probabilmente c’è? Non lo sappiamo. Quando si parla di una vendita di un club non è un fallimento, ma ci sono momenti in cui si decide che è il momento di passare la mano. Io ora mi soffermo al 100% di quello che può essere la squadra, senza guardare la proprietà. Adesso poniamoci una domanda: questo è un Napoli che può ambire a stare con Inter, Milan, Juve e Roma? A questo dovremmo riflettere, perché siamo legittimati a farci una domanda”.