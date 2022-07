CALCIOMERCATO – Possibile ritorno di un portiere in Serie A al Napoli, per un ex Fiorentina e Juve

CALCIOMERCATO – Possibile ritorno in Serie A per Neto. L’ex portiere di Fiorentina e Juve, infatti, sarebbe stato offerto al Napoli dal Barcellona. Gli azzurri, dopo la partenza di Ospina direzione Al-Nassr, infatti, sono alla ricerca di un numero uno da affiancare a Meret. Dall’altra parte, l’estremo difensore brasiliano è finito fuori dal progetto tecnico di Xavi che non lo ha nemmeno convocato per la tournée americana. Neto, infatti, attualmente si trova alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, dove si sta allenando insieme agli altri esuberi Riqui Puig, Óscar Mingueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti.

