CALCIOMERCATO – L’ipotesi Napoli potrebbe rivelarsi un affare, affiancandolo a Meret

CALCIOMERCATO – Neto aveva ricevuto un’offerta anche dal Celta Vigo, ma le parti non si sono messe d’accordo e la trattativa è sfumata. L’ipotesi Napoli, dunque, potrebbe rivelarsi un’affare sia per gli azzurri; che si assicurerebbero un portiere di livello e di grande esperienza da affiancare a Meret, che per il calciatore, finito fuori rosa e desideroso di trovare spazio altrove. Gli uomini mercato di Luciano Spalletti, però, si stanno già guardando intorno, con l’obiettivo numero uno che rimane Keylor Navas, mentre resta alla finestra Kepa, chiuso da Mendy al Chelsea. Neto ha un contratto con il Barça fino al 30 giugno 2023, ma se si raggiungesse un accordo per il trasferimento del portiere sudamericano, i blaugrana sarebbero disposti a liberarlo a zero.

