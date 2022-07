CALCIOMERCATO – Kim ad un passo dal Napoli. Le parole dell’agente

CALCIOMERCATO – Kim Min-Jae è a un passo dal Napoli. Anzi, qualcosa in meno. La trattativa per l’arrivo in Italia del centrale sudcoreano del Fenerbahce si è infatti conclusa felicemente, come anticipato dal manager dello stesso giocatore.

Kim, parla l’agente: “Abbiamo un accordo con il Napoli”

Il sito turco ‘Fener Actual’ ha infatti riportato le parole del manager di Kim, che ha confermato l’imminente addio del proprio assistito al Fenerbahce per approdare in Serie A e vestire la maglia azzurra: “Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana andremo al Napoli e firmeremo un contratto“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS