Anellucci, ag. FIFA: “La smentita di De Laurentiis? Credo che sia tutto molto teatrale”

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Per quanto concerne la notizia della cessione del Napoli, come giudichi la smentita di De Laurentiis? “Credo che sia tutto molto teatrale, ma facilmente leggibile. Suppongo sia impossibile che De Laurentiis non abbia considerato minimamente la cifra di 650 milioni di euro, anche se è un mio libero pensiero. Il patron è stato abile a mantenere competitivo il Napoli nel corso di questi anni, ma ha compreso che ad oggi la società deve fare uno step in più per stare di pari passo con i club retti da determinati fondi. Non so se sia veritiera la notizia, ma qualcosa ci sarà. Anche qualche anno fa ci sono stati alcuni avvicinamenti al presidente da parte di qualche gruppo. Non ho mai creduto neppure all’offerta di rinnovo presentata a Koulibaly”.

Come pensi che stia vivendo questo momento Spalletti? “Ho sempre definito Luciano come un allenatore molto aziendalista. Sposa sempre le idee della società nella quale lavora, è un aspetto comprensibile. D’altro canto, non può lamentarsi per alcune decisioni da parte del club. Avrà rispettato le scelte del Napoli, ma chiaramente è un professionista di livello assoluto”.