Ambrosino (Can. 21): “Quando partiranno gli abbonamenti? Tra poco inizia il campionato”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21: “Situazione portieri? Io dico che con Meret non si è capito se sarà titolare o meno, non ha ancora firmato il rinnovo. Forse stanno ragionando perché non dà fiducia come l’ha dato Ospina. Mi dispiace, ma io sento parlare di Sirigu. Magari il club cerca un numero 12, come si suol dire. A parte il portiere, faccio questa considerazione: i nuovi sono alla loro altezza di Ospina, Koulibaly, Mertens? Poi mi domando, quando partiranno gli abbonamenti? Tra poco inizia il campionato. Comunque l’importante che venga fuori una squadra forte che possa lottare per i primi quattro posti e che ci faccia divertire”.