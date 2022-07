Tra Tim, Dazn e Sky  prove di accordo per la A  

Meno di un mese all’inizio del campionato, ma tra Dazn, Sky e Tim sono ancora in corso colloqui e trattative per andare a definire un quadro aggiornato per la trasmissione delle partite della prossima serie A. Ovviamente, il player principale resta Dazn, avendo acquistato i diritti per tutte le 380 gare del torneo fino al 2024, ma l’esclusiva concessa a Tim per avere l’app della media company sul proprio decoder, Timvision, potrebbe venire meno. E qui si inserirebbe la tv satellitare, che punta a riportare sul proprio SkyQ l’app di Dazn, aggiungendo magari uno o due canali satellitari in più per trasmettere alcune delle gare extra rispetto alle tre a giornata di cui detiene i diritti. Insomma, si tratta di una sorta di puzzle: serve un complicato gioco di incastri perché l’accordo a tre venga completato, anche se tutto lascia a credere che la fumata bianca sia destinata ad arrivare prima del fischio d’inizio del campionato fissato per il prossimo 13 agosto.



SCONTO ED ESCLUSIVA. Secondo quanto riportato da “Milano Finanza”, Tim lavora per ridurre la sua esposizione nei confronti di Dazn: non più 340 milioni a stagione, ma uno sconto sostanzioso, attorno ai 100 milioni. In cambio, però, la richiesta è quella di “liberare” l’esclusiva a Sky. Dazn spinge perché la “sforbiciata” sia inferiore e, in parallelo, tratta con la tv satellitare per compensare la riduzione dell’incasso garantito dalla telco. Attenzione però, se il traguardo verrà effettivamente tagliato, per qualsiasi utente che voglia avere la certezza di poter vedere tutte le 380 gare del prossimo campionato resterà comunque obbligatorio l’abbonamento a Dazn. Insomma, il bouquet che metterà a disposizione Sky continuerà a prevedere le solite tre gare a turno. Al momento non emergono segnali della creazione di offerte in comune che consentano agli appassionati di spendere qualcosa meno. Anche perché per il prossimo campionato Dazn ha già comunicato un rialzo dei prezzi per i suoi abbonamenti, ora divisi in base e plus, che consente la multivisione.

Fonte: CdS