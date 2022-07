SSCN – One Football: nuova Global Partnership per il Napoli

Continuano le operazioni marketing in casa Napoli. Con una nota ufficiale sul sito della società partenopea è stata annunciata la collaborazione con One Football.

OneFootball, la più grande piattaforma media operante nel mondo del calcio con oltre 100 milioni di utenti mensili attivi, è diventato Global Partner del Napoli, una delle squadre italiane più seguite, con oltre 80 milioni di tifosi.

Questa partnership globale ed esclusiva apre le porte a una nuova era per i sostenitori del Club. Insieme, il Napoli e OneFootball creeranno e offriranno momenti video digitali e memorabilia digitali NFT, consentendo ai tifosi del Napoli di collezionare, scambiare e visualizzare i migliori momenti di ogni gara del club in Serie A, i migliori momenti della storia del club, e di sbloccare, a beneficio dei tifosi, esperienze inedite ed esclusive che saranno rivelate nei prossimi mesi.

OneFootball comparirà sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del Napoli, offrirà contenuti speciali con i giocatori del Napoli e creerà delle campagne di coinvolgimento destinate ai tifosi del club.

Il 1° agosto OneFootball svelerà i prodotti collezionabili per la stagione 2022/23, che saranno disponibili sulla piattaforma di vendita Aera by OneFootball a partire dal 29 agosto.

La piattaforma di vendita Aera by OneFootball è costruita su Flow, la blockchain di prossima generazione utilizzata dalle leghe sportive internazionali più all’avanguardia come NBA, NFL ed altre. Gli appassionati potranno inoltre collezionare i momenti più belli della storia del loro club attraverso il portafoglio Dapper.

Tommaso Banchini, chief international development officer della SSC Napoli: “Siamo molto contenti di accogliere One Football all’interno del nostro network di partner globali, l’innovazione è alla base della nostra strategia attuale di business e siamo pronti a connetterci con i nostri fan di tutto il mondo attraverso la distribuzione di nuovi asset digitali. Il web 3.0 è per noi una nuova affascinante opportunità di sviluppo del nostro marchio su scala globale e non vediamo l’ora di poter vedere i nostri NFTs all’interno del marketplace di One Football Aera. Da oggi per il Napoli inizia una nuova epoca di sviluppo digitale e siamo orgogliosi di viverla al fianco di un partner importante come One Football.”

Lucas von Cranach, fondatore e AD di OneFootball: “La SSC Napoli è uno dei club europei più importanti e siamo entusiasti di iniziare assieme al Napoli questo nuovo viaggio in qualità di partner ufficiale. I tifosi del Napoli di tutto il mondo vivranno un’esperienza unica. Infatti, stiamo definendo nuovi standard offrendo loro momenti video unici e mai visti prima del club che amano. OneFootball è la casa di una nuova generazione di appassionati, giovani e coinvolti, e la nostra ambizione è avvicinare ancora di più questi sostenitori ai loro club. Il Napoli ha una storia lunga e prestigiosa e in qualità di partner ufficiale utilizzeremo i nostri 14 anni nel campo dell’innovazione per creare esperienza incredibili per una nuova era digitale”.