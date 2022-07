SPORTMEDIASET – Primi contatti Napoli-Sassuolo per un gioiello nero verde

Nel corso di Studio Sport si è parlato del mercato del Napoli e in modo particolare per l’attacco e non solo. Il punto delle strategie azzurre secondo i colleghi di Mediaset. “In queste ore a Villa Stuart c’era Solbakken che lentamente si avvicina al club azzurro. Nei prossimi giorni sarà la volta di Kim, dove svolgerà a Castel di Sangro il ritiro con la squadra di Spalletti. Nome nuovo per l’attacco, dove ci sono stati i primi contatti con il Sassuolo per Raspadori, calciatore che sarebbe adatto al tipo di gioco che vuole fare il tecnico di Certaldo”.

La Redazione