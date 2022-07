Spalletti dà tre giorni di riposo a quasi tutti in attesa di completare l’organico

La squadra ha lavorato per l’ultima volta ieri e poi Spalletti ha concesso tre giorni di riposo (si allenerà soltanto Ostigard in sede): tutti liberi fino all’inizio del secondo ritiro in programma a Castel Di Sangro, in Abruzzo , da sabato al 6 agosto. Con quattro amichevoli internazionali: con l’Adana Demirspor di Montella, Balotelli e l’ex Inler; il Maiorca; il Girona; e l’Espanyol. Saranno test impegnativi e più indicativi delle sfide vinte tra le Dolomiti con i dilettanti dell’Anaune e il Perugia. Partite che però, soprattutto la seconda, hanno raccontato una serie di notizie: il 4-3-3 regala più equilibrio e in quest’ottica Osi e Kvara, due figli del vento, possono diventare micidiali; il tridente completato dal rinvigorito Politano o Lozano è la migliore soluzione considerando le caratteristiche della rosa; il centrocampo è ben assemblato, fermo restando la possibile partenza di Demme e il nodo-Fabian (non ancora un caso), e il pallone con il Perugia ha girato veloce per un po’; la difesa, nonostante l’arrivo di Ostigard, è ancora incompleta dopo la partenza di Koulibaly.

Fonet: CdS