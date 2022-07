SKY – Per Solbakken a Villa Stuart c’era anche il medico sociale del Napoli Canonico

In casa Napoli sono ore frenetiche per il mercato e ci sono diverse operazioni in ballo per la prossima stagione. Oltre a Kim che sembra sempre più indirizzato verso il sì e Simeone, ma qui dipende da Petagna al Monza, c’è anche Solbakken. Aggiornamento dai colleghi di Sky Sport. “L’esterno norvegese ieri era a Villa Stuart per la visita alla spalla. C’era anche il medico sociale del Napoli Raffaele Canonico. Il giocatore probabilmente dovrà star fermo per 3 mesi e questo significa che il club azzurro avrà il tempo per imbastire la trattativa per Gennaio. La Roma si è defilata e quindi la strada di Solbakken alla società partenopea è spianata”.

La Redazione