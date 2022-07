SKY – Il Napoli ha “superato” la Roma per Solbakken

Il Napoli, dopo un periodo di riflessioni, ha deciso di tornare tra i club attivi sul mercato. Non solo per la difesa dove Kim è in dirittura d’arrivo, ma anche per l’attacco. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha “superato” la Roma per l’esterno Solbakken. Il giocatore norvegese ieri era a Villa Stuart, dove si dovrà operare alla spalla e star fermo per 2/ 3 mesi. La società partenopea lo ha praticamente bloccato per Gennaio dove potrà acquistarlo una volta valutato il suo stato fisico che verrà monitorato.

La Redazione