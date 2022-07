Repubblica: “Spalletti non può essere responsabile di tutto. De Laurentiis ha un’avarizia pittoresca”

Antonio Corbo editorialista de Repubblica nel sui intervento a Radio Marte:

“Non si può chiedere a Spalletti di essere responsabile di tutto quello che dice e fa. Non sono tenero con Spalletti, ma non me la sento di dargli colpe perché ha reagito in maniera brusca. I tifosi hanno avuto un atteggiamento ingiustificato contro l’allenatore che non ha colpe. Purtroppo De Laurentiis non sa scegliere in quale parte recitare in commedia: alle volte sembra un bullo negli atteggiamenti e dall’altra il signore della piazzetta di Capri. In questo momento, anche noi che siamo in una posizione privilegiata, è facile attaccare la società ma bisogna aspettare per giudicare. C’è tempo per giudicare, ma ora bisogna osservare ed essere analitici. De Laurentiis ha un’avarizia pittoresca” Fonte: R Marte