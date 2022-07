Ounas ha voglia di ricominciare: il Bologna pronto ad accoglierlo

Adam Ounas ha la valigia pronta: contratto in scadenza nel 2023 e nessuna possibilità di giocare nel Napoli di Spalletti dopo le appena 21 presenze dello scorso anno e due gol (entrambi in Europa League). L’esterno algerino ha voglia di cambiare aria e essere titolare, se non in Ligue 1 anche in Italia, dove il Bologna si è messo sulle sue tracce. Per ora non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma la società emiliana ha mostrato il proprio apprezzamento per Ounas e il Napoli ha necessità di venderlo. Con Mihajlovic potrebbe giocare sia sottopunta nel 4-2-3-1 che esterno d’attacco nel 3-5-2.

Fonte: Il Mattino