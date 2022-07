In casa Napoli sono ore frenetiche per il mercato, dove tra difesa e attacco si sta muovendo con una certa celerità. Aggiorna su twitter Niccolò Ceccarini. “Napoli, Kim ormai a un passo, obiettivo portare il giocatore in ritiro a Castel di Sangro. Napoli, si avvicina l’addio di Petagna, Simeone in pole position per sostituirlo”.

La Redazione