Neto nome nuovo per la porta: è stato offerto al Napoli

In attesa della firma sul rinnovo di contratto di Meret, il Napoli lavora per trovare un vice di esperienza. Il nome nuovo è quello di Neto, portiere brasiliano classe 1989 del Barcellona, che non rientra più nei piani di Xavi. Il contratto del giocatore scade nel 2023, ma il club catalano vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato per risolvere le gerarchie della porta. Da qui l’offerta al Napoli. Per Neto si tratterebbe di un ritorno in Italia: dal 2011 al 2017 ha vestito le maglie di Fiorentina e Juventus.

Fonte: Il Mattino