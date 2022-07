Mandorlini: “Simeone è pronto, con Spalletti può funzionare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore: “Simeone è prontissimo per il Napoli, ormai ha fatto le sue esperienze e ha dimostrato il suo valore. E’ un giocatore formato. Ho sempre sperato andasse in una grande squadra e il Napoli lo è. E’ pronto per qualsiasi palcoscenico. Se sia pronto anche il Napoli per i primi posti del campionato? Sono andati via calciatori importanti, ma non sarei così pessimista. Il mercato è ancora lungo e la società farà qualche investimento importante. Spalletti ha le idee chiare, starei tranquillo. Simeone con Spalletti? E’ un matrimonio che può funzionare. Giovani è un calciatore generoso come tutti gli argentini. Sono convinto che sarebbe un acquisto importantissimo, i tifosi potrebbero stare molto sereni: parliamo di un calciatore molto importante. Meret uomo giusto per ripartire dal basso? Qualche errore può capitare a tutti, ma è un profilo giovane e di assoluto livello. Adesso non è il caso di essere preoccupati, bisogna avere pazienza e fiducia nel mercato. Verona-Napoli il 15 agosto? Ci sono tante novità quest’anno per tutti. Giocare a Ferragosto alle 18.30 non è il massimo, ma fa parte del calcio moderno. Prendiamola bene e prepariamoci a vivere una stagione molto particolare, anche con la lunga sosta del Mondiale”.