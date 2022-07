Kim si è convinto, siamo allo scambio dei documenti

Il Napoli è sempre alla ricerca del sostituto di Koulibaly, ma da ieri sembra essere arrivata la tanto attesa svolta per il difensore centrale. Le parole del tecnico del Fenerbache non lasciano spazio ad interpretazioni: «Un club pagherà la clausola e Kim andrà via. Un duro colpo per noi». Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport Kim Min Jae si è convinto di accettare il Napoli. Per lui è pronto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Anzi si sarebbe già allo scambio dei documenti tra le parti. Si sa che i contratti del club azzurro sono molto lunghi, oltre 100 pagine. Oggi insomma dovrebbe esserci la firma, visto che non ci sono altri aspetti da definire.

La Redazione