Fine settembre, arriva FIFA 23: Qatar 2022 e club femminili

Electronic Arts ha presentato oggi EA Sports FIFA 23, svelando la data d’uscita del 27 settembre per la Ultimate Edition e del 30 settembre per la Standard Edition. FIFA 23 conterrà per la prima volta squadre di club femminili con l’inclusione della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema al momento del lancio. I giocatori potranno inoltre vivere la Coppa del Mondo maschile FIFA Qatar 2022 e la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023 come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Per la prima volta, inoltre, il titolo introdurrà il cross-play.

“I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di club femminili, in FIFA 23 sono state aggiunte nuovissime animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali”.

da Gazzetta.it