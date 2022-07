Finalmente vedremo il vero Zielinski, ha trovato il suo posto giusto

La società si dedicherà a rinforzare il reparto e il signor Luciano alla fase difensiva: Kvaratskhelia è un abile giocoliere tutto scatti e slalom che sa rifinire e anche segnare, ma rispetto a Insigne deve assimilare il sacrificio in fase di non possesso. Il centrocampo a tre è consolidato negli interpreti e la coppia Lobotka-Anguissa una garanzia, ma la situazione contrattuale di Fabian desta perplessità. Il più felice? Zielinski: potrà esibirsi da mezzala sinistra, come ama, piuttosto che da trequartista. Finale dedicato al portiere: il Napoli punta al rinnovo di Meret ma Spalletti ha chiesto un altro interprete di pari livello e non assicura il posto a nessuno. Legittimo, non fa una piega: ma le incognite – cioè l’alternanza con Ospina – negli ultimi anni non hanno fatto bene ad Alex.

Fonte: CdS