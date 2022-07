E. Fedele, opinionista: “Per me questa squadra deve lottare per arrivare al sesto posto”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele: “Kim? Il Napoli sta prendendo i giocatori per fare cosa? Io sono d’accordo con la rivoluzione, però, avevano il dovere di comunicarlo senza prendere in giro la gente. Ma tanti che vivono di calcio sono rimasti stupidi da queste cose che ci sono state raccontate. Che credibilità ha Giuntoli che ha ammesso di aver detto una bugia? È una società del “Marchese del Grillo”. Dove va la squadra che si sta costruendo? Per me deve lottare per arrivare al sesto posto, non può lottare per il quarto posto. In questo momento la Roma la supera.”

Fonte: Radio Marte