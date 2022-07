E. Fedele, opinionista: “Ci vuole un cecchino vicino ad Osimhen. Preferivo altro al posto di Koulibaly”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele: “ Il giocatore da prendere sotto tutti i punti di vista era Dybala, anche se ne avevi 10 in quel ruolo. La cosa si è intoppata nella clausola rescissoria di 20 milioni di euro valida dalla fine del secondo anno. Il Napoli voleva inserirne una di 40 milioni. Ci vuole un cecchino vicino a Osimhen. Io sono per una seconda punta, non mi pare che Deulofeu lo sia. Spalletti si è lasciato scappare durante la presentazione che alcuni giocatori sono andati via ed ha compreso il nome di Mertens, c’è una confusione enorme. Una seconda punta potrebbe essere Muriel. Se hai Petagna, fai giocare Petagna, che vi devo dire. Noi siamo più forte di 14 squadre e meno forti soprattutto di 3/4 squadre. Io avrei preso Milenkovic come vice Koulibaly. Non c’è dubbio che Dybala sia stato un po’ fragile negli ultimi anni, ma il calcio è un sogno e si fa con chi ti fa sognare”.

Fonte: Radio Marte