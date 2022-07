Sabatino Durante, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

A proposito di direttori sportivi, come giudichi l’operato di Cristiano Giuntoli?

“Il Napoli, per motivi tecnici ed economici, sta rifondando. Ci sta la contestazione dei tifosi, ognuno vede la situazione dal suo canto. A Perugia il presidente mi diceva che era stufo di spendere due miliardi di lire all’anno, così gli consigliai di sostituire Mazzone con Cosmi, rischiando di retrocedere e dovendo poi girare con la scorta. Arrivammo a ridosso della zona europea, dopodiché i tifosi ci idolatravano. Questo per dire che i conti si fanno alla fine. Il Napoli, finora, nella gestione De Laurentiis non può essere criticato più di tanto, essendo stato sempre in cima. Io non sono un sostenitore di Adl, ma è giusto cambiare ed i conti vanno fatti alla fine, sia col mercato che in campo, perché è quello il giudice supremo. I supporters si lamentano e hanno ragione, oggi il Napoli è in ritardo sul mercato. Giuntoli? Il problema di uno bravo come lui è il presidente, perché è un grande direttore molto competente, ma Adl mette sempre il becco e limita il lavoro di Cristiano. Il Napoli non sfrutta le sue capacità fino in fondo, nell’ambiente lo stimiamo tutti, ma in azzurro è costretto a fare di necessità virtù, anche con dichiarazioni che non gli spetterebbero, come accaduto qualche sera fa a Dimaro, visto che il presidente era nascosto. Onore a lui ed a Spalletti che ci hanno messo la faccia”.