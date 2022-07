Due ex azzurri, Lavezzi e Oddo più Nesta nella squadra di Amazon per la Champions

Alessandro Nesta, Massimo Oddo e Ezequiel Lavezzi: altri tre campioni del calcio nella squadra di Prime Video per la prossima stagione di Champions League. L’annuncio orgoglioso di Marco Foroni, capo dello sport, con il resto del team: i conduttori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

Si parte il 10 agosto con la Supercoppa Europea e poi toccherà alla Champions. C’è Lavezzi: «Bello far parte di questa squadra, una cosa nuova ed un’emozione unica poter commentare il Napoli. Un pezzo del mio cuore è a Napoli e spero di esprimere bene quello che provo per il calcio. Mi aspetto messi protagonista». Nesta ha le idee chiare. «Il Milan sarà ancora competitivo in campionato, forse non è ancora pronto per una Champions di livello, deve ancora crescere. Il miglior difensore? Van Dijk anche se Thiago Silva, con il quale ho giocato, è ancora fortissimo».

E arriva sugli schermi “Kobe”, una storia italiana, il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana. Favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su Prime Video in Italia in questo anno.

Non solo calcio. Prime Video potenzia ulteriormente gli investimenti nelle produzioni italiane per divenire l’hub di intrattenimento di rifermento per gli spettatori italiani. Annunciate 15 nuove produzioni e acquisizioni come LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Dinner Club seconda stagione, Prova Prova Sa Sa, Me Contro Te – La Famiglia Reale, un documentario con Mahmood e un film con Maccio Capatonda. Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti, Mahmood, Diego Abatantuono, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi, Sofia Scalia e Luigi Calagna di Me Contro Te e Aurora Leone si uniscono alla “Home for Talent” di Prime Video. «Abbiamo presentato una serie di progetti che sottolineano la forza del nostro impegno nei confronti del pubblico italiano», ha affermato Marco Azzani, Country Director, Prime Video Italia». Fonte: CdS