De Giorgis, ag. FIFA: “Mi aspetto che De Laurentiis presenti in prima persona il sostituto di KK”

I presidenti alla Adl e Lotito hanno vita lunga contro i fondi?

“Sicuramente sì, i fondi in Italia hanno fatto bene solo col Milan. Sono delle identità eteree, i rossoneri hanno vinto grazie ad un management italiano. L’unica cosa che chiedo ai presidenti che si autofinanziano è essere anche tifosi, perché solo così si può fare il bene del club. Lotito, Adl, Ferrero, Iervolino, sono prima di tutto tifosi”.

Perchè Adl non sta parlando?

“Forse si è rotto le scatole di parlare tutti i giorni, magari quando ritornerà a rilasciare dichiarazioni, verrà ascoltato maggiormente. Non credo ci sia bisogno di parlare spesso per dimostrare che si è attaccati al proprio club, poi c’è di mezzo anche la contestazione dei tifosi. A questo punto mi aspetto che prenderà un difensore forte per sostituire Koulibaly e lo presenterà in prima persona. Magari oggi dribbla le polemiche”.