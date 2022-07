D’Avanzo, ag. FIFA: “I tifosi sarebbero più legati ai club se ci fossero le infrastrutture”

Katia D’Avanzo, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Il drastico ridimensionamento del monte ingaggi del Napoli può essere correlato all’idea della cessione del club da parte di Adl?

“Sicuramente De Laurentiis viaggia in avanti e pensa al futuro del calcio italiano. Sta mettendo le basi per cedere la società, le voci si rincorrono. Il sistema calcio non funziona più e lui lo ha capito. Esordire sulle prime pagine dei giornali con Bremer pagato tanto, dopo aver perso De Ligt, quando bisognerebbe dare un taglio agli ingaggi ed ai trasferimenti per rendere il calcio sostenibile, è una sconfitta. La Gazzetta ha scritto ‘basta alle spese folli’, io sono d’accordissimo. Bisognerebbe obbligare il pareggio di bilancio tra entrate ed uscite. Manca mentalità nella ripartizione dei diritti televisivi e bisogna snellire la burocrazia sugli stadi. I tifosi sarebbero più legati ai club se ci fossero le infrastrutture, dunque dico che la nostra mentalità è retrograda rispetto al livello europeo”.