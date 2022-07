Da Roma – Dries Mertens vicino alla firma con la Lazio

Giuntoli l’altra sera lo ha definito un capitolo a parte. Un capitolo di stretta competenza del presidente De Laurentiis. Insomma, di Mertens se ne occupa il patron, questo il messaggio del ds. Intanto, da Roma, precisamente dalla redazione di Radio Radio, arrivano aggiornamenti sul futuro del belga. La radio della capitale afferma che il giocatore sembrerebbe essere molto vicino alla Lazio, squadra in costante pressing su di lui, visto che Sarri ha convinto Lotito ad ingaggiare l’ormai ex attaccante del Napoli. Si dice addirittura che la firma potrebbe esserci già domani. Riguardo al Napoli, agli azzurri resta poco tempo per confermare nuovamente Dries in rosa. Se ciò non accadesse Mertens firmerebbe con la Lazio.