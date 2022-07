Cobolli Gigli, ex pres. Juve: “Il Napoli è in una situazione da punto interrogativo”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione “1 Football Club”.

Per lo Scudetto chi ci sarà?

“L’Inter, con il ritorno di Lukaku, nonostante problemi difensivi, dovrebbero esserci. Il Milan ha un meccanismo ben oliato e Maldini e Massara che si sono dimostrati personaggi di grande livello, capacità e conoscenze. Il Napoli è in una situazione da punto interrogativo: Koulibaly è andato via, Insigne pure ma lo sapevamo già. Mertens è una incognita, magari Adl farà una sorpresa. Spalletti è preoccupato e gliel’ho letto in faccia quando De Laurentiis ha parlato di Scudetto”.

De Laurentiis sta abbattendo il monte ingaggi per preparare il club alla cessione?

“Diciamo che lui ha sempre avuto una mentalità per cui la società avrebbe dovuto remunerare sé stesso ed il consiglio di amministrazione. Se stia preparando il terreno non lo so, ma io gli consiglierei di non vendere, perché col Napoli ha fatto bene, prendendolo dalla Serie C e portandolo stabilmente in Europa