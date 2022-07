Casale: “Modulo da cambiare perchè non c’è una soppopunta”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Pasquale Casale.

“Spalletti vuole cambiare modulo perché non trova una sottopunta che gli da continuità, con Mertens andavamo bene ma è stato ceduto. È chiaro che Mertens va meglio come centravanti, ma è stato il migliore in quel ruolo. Osimhen, secondo quello che è successo nell’anno scorso, detterà lui i tempi davanti. Quando arrivava palla in area di rigore faceva gol, in questo senso da giocatore veloce si è trasformato in bomber. Spalletti si è reso conto e giocherà con due ali alte, diventa flessibile con un giocatore come Osimhen. Victor deve migliorare il controllo. Il Napoli, negli ultimi anni, ha nel Dna questo 4231 con Mertens che ha dato tantissimo”.