CALCIOMERCATO – Ci sono margini di avvicinamento? Mertens pressato dalla Lazio

CALCIOMERCATO – I bilanci di mercato si tracceranno la sera del 1° settembre, ma è oggettivamente indubbio che le partenze di Insigne, Ospina, Mertens e Koulibaly abbiano indebolito la squadra piazzatasi terza nell’ultimo campionato e capace di qualificarsi alla Champions League. La domanda è: possibile che non ci siano margini di riavvicinamento fra il Napoli e Mertens? Possibile che i 148 gol del belga in maglia partenopea non vengano più tenuti in considerazione? Se Mertens tornasse a disposizione di Spalletti, ADL riguadagnerebbe molti punti alla borsa dei tifosi. Intanto, la Lazio è andata in forte pressing su Mertens, fiutando l’affare. Se Mertens diventasse biancoceleste, difficilmente i tifosi del Napoli perdonerebbero chi l’ha lasciato andare.

Fonte: CdS