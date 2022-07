Brambati: “Mi aspettavo che De Laurentiis accontentasse Spalletti”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Massimo Brambati, ex giocatore.

“La Juventus ha fatto dei conti e delle valutazioni su De Ligt, la crescita di questo giocatore aveva deluso il tecnico. Hanno preso al balzo l’occasione di acquisire Bremer, uno dei migliori, e ha fatto soldi con De Ligt. De Ligt, inoltre, aveva un ingaggio superiore. Il Napoli sta deludendo, mi aspettavo qualcosa in più perché pensavo che De Laurentiis accontentasse Spalletti. Sta mettendo il tecnico in una situazione d’imbarazzo. Il mercato non finisce oggi, fortunatamente per il Napoli. Abbiamo visto queste notizie su Bremer e Dybala, ma abbiamo tanti giorni per vedere operazioni. Questo mercato ci sta insegnando che se si muovono le squadre che hanno i soldi, devi abbassare la testa perché non puoi fare niente. Spalletti darà il tutto e per tutto per far sì che il Napoli faccia il meglio che possa fare, certo è che l’anno scorso con la squadra che aveva è arrivato 3 mentre quest’anno non sarà facile. Indossare la maglia del Napoli è pesante, una piazza molto importante e che mette pressioni. Io degli attuali difensori salvo Rrhamani, gli altri due devono dimostrare tanto. Luciano è un tecnico che fa crescere i giocatori, soprattutto a livello difensivo. Hanno portato via l’asse portante della difesa come Koulibaly, questa botta deve passare velocemente”.