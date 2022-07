Assogna: “Solbakken sempre in partita con testa e gambe, ma non è Mertens”

nel corso della trasmissione, è intervenuto, giornalista, che ha parlato di Solbakken : “Nella partita con lami fece un’ottima impressione. Questo è un ragazzo che sta sempre dentro la partita con la testa e con le gambe. Ha gli strappi e gli allunghi importanti. Ha corsa e lucidità per essere bravo avanti al portiere. Ha forza fisica e stabilità legate a una certa intelligenza calcistica. Non aspettatevi un calciatore alla, ma un giocatore che nella sua linearità può rappresentare un profilo molto interessante. È un giocatore moderno e secondo me farà molto bene infece due gol contro i titolari della. Non è una bocciatura diper la Roma, perché piaceva e piace tanto. Però, la questionearricchisce tanto il reparto offensivo. Dobbiamo metterci anche la situazione. Noi abbiamo sentito tante chiacchiere su di lui, ma l’offerta che è arrivata per lui è una sola: quella della. Per la mancanza totale di offerte persi è fermata anche la questione“. La questioneha aperto un dibattito sul perché lavenga preferita al Napoli anche se non gioca la: “Io vedo un progetto interessante nel, mi parlano bene dei nuovi arrivati ed è tutt’altro che conclusa la campagna acquisti del, però è chiaro che quando c’è un cambio generazionale un prezzo da pagare c’è. Mi sembra molto interessante questo progetto di riorganizzazione, ma in questo momento lasi lascia preferire leggermente al“. Una rifondazione assegnata alle sapienti mani di: “Se c’è un uomo che sa costruire una squadra di calcio partendo da basi completamente nuove è. Ho visto tanti allenatori a, ma sul campo è il più bravo per il lavoro che fa. È il profilo giusto per costruire una squadra nuova. Per plasmare i giocatori a cui va insegnata una tipologia di calcio nuova, è ideale. Io penso siano le società a vincere i campionati, l’allenatore può dare un contributo, ma penso che vincere con ildio l’disia più difficile. Anche se penso che anon manchi nulla per passare da piazzato a vincente“.