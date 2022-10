A. Corbo “Repubblica”: “Il Napoli aspetta i saldi di fine stagione. De Laurentiis ha abituato i tifosi a penare”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Antonio Corbo.

“Il Napoli completerà il suo mercato molto tardi, aspetta i saldi di fine stagione. De Laurentiis è sensibile a una sola parola: risparmio. Farà penare i suoi tifosi ma alla fine completerà la squadra. De Laurentiis ha abituato i tifosi a penare un poco, ma attenzione c’è una cosa inquietante: per larga parte colpa del presidente, piccola dei tifosi che sono sognatori. Non c’è un atteggiamento collaborativo tra il pubblico e il presidente, che fa di tutto per non essere amato. Questa stagione inizia male, con un allenatore che ha dovuto prendere addirittura il microfono per dire soltanto che i tifosi sono insostituibili. I tifosi contestavano, però stava parlando Spalletti. Chi di noi non è stato in condizione di difficoltà o disagio? Essere travolto dai fischi è brutto, galleggi come una scialuppa persa”. Fonte: Radio Marte