[Video] APPROFONDIMENTO – Alla scoperta dell’obiettivo di mercato del Napoli Kim Min Jae

Il Napoli, dopo 8 anni, non ha più in difesa il “Comandante” Kalidou Koulibaly. Da quest’estate il calciatore senegalese è passato al Chelsea per 40 milioni e ingaggio da 10 milioni + bonus. Il club azzurro per questo si sta muovendo su più fronti per cercare il suo sostituto. L’avrebbe individuato nel difensore del Fenerbache classe ’96 Kim Min Jae. Il calciatore sud-coreano è alto 1,90 ed ha come caratteristiche un mix tra gioco ruvido e duro, ma anche bravo ad impostare dalla difesa. Nei giorni scorsi, c’era come pretendente il Rennes, club ricco, in più come allenatore Genesio che Kim ha già avuto ai tempi del Beijing Guoan, ma si sarebbe defilato. Ha totalizzato 4 gol nei club e 3 gol in Nazionale, ma potenzialmente ha ampi margini di crescita. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere al meglio la trattativa, anche se pretendenti non mancano. Il Napoli è in Turchia con un emissario, per chiudere l’affare, basterà la Champions e Spalletti in panchina per convincere il gigante orientale? Al mercato l’ardua sentenza.

A cura di Alessandro Sacco