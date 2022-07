Spazio al centravanti, da Giuntoli per Simeone c’è un ” NI’ “

L’obiettivo è Simeone del Verona, anche se l’eventuale arrivo del figlio di Diego è legato alla cessione di Petagna: «Se ci fosse l’opportunità sicuramente ci butteremo addosso. Al momento non la vedo, ma il mercato è lungo».

In realtà l’arrivo del Cholito dipende dalle uscite di Petagna e Ounas: «Abbiamo calciatori bravi che hanno avuto poco spazio, ma non vogliamo tenere chi ha poca voglia di restare e lottare per il Napoli. Siamo aperti: se arrivano richieste, le valutiamo».

Su Mertens: è una storia finita? «Lui e il presidente hanno un rapporto diretto: non si può sapere cosa accadrà in futuro. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri».

