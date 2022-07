Spalletti apre alla cessione di 2 giovani, in dubbio anche Gaetano

Spalletti ha dato il via libera anche alle cessioni di Zerbin e Ambrosino. E se arriva offerta importante per Gaetano, ecco che il Napoli potrebbe valutare il prestito. Probabilmente ha bisogno di un altro anno in serie A il fantasista ed è la Cremonese la piazza ideale dove mandarlo a fare le ossa. Ieri i primi contatti ma l’impressione è che il 22enne arrivi il via libera per la partenza. Ounas piace a Bologna, Lecce, Salernitana mentre per Elmas (richiesto dal Torino) c’è la volontà di tenerlo ancora qui. Il mercato, è bene ricordarlo, finisce tra quasi due mesi. Una eternità.

Fonte: Il Mattino