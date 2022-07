Solbakken a Villa Stuart: dietro il viaggio del norvegese c’è il Napoli

Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt è stato avvistato oggi a Roma, diretto a Villa Stuart, prima di ripartire per la Norvegia. Lo riferisce l’edizione online de Il Tempo, che spiega il motivo del viaggio: “Sembrerebbe il preludio alla sua firma con i giallorossi, ma in realtà il futuro di Solbakken sembra essere ormai un altro. Dietro il viaggio del norvegese c’è infatti il Napoli, che come il club di Friedkin si appoggia spesso alla clinica romana di Monte Mario per curare i suoi tesserati. Solbakken sta facendo i conti con una lussazione alla spalla e a Villa Stuart è stato visitato da medici e fisioterapisti. Non è escluso che dopo i controlli alla spalla Solbakken abbia firmato il contratto per il Napoli. È libero di farlo visto che il suo legame con il Bodo Glimt scade a dicembre“.