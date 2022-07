SKY – Oggi giorno decisivo per Kim. Distanza tra il Napoli e Mertens

Nel corso della trasmissione a Sky Sport 24 “Speciale calciomercato, l’Originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie del club azzurro. “A Dimaro c’era Ostigard che è stato ufficializzato, ma non sarà lui il sostituto di Koulibaly, anche se un difensore è arrivato. Un dirigente del Napoli è a Istanbul, oggi sarà decisiva per Kim, superando il Rennes. Si capirà se andrà o meno in porto e se fosse così sarebbe un acquisto importante. Mertens? Il belga vuole rimanere in maglia azzurra, ma c’è distanza tra la domanda e l’offerta tra le parti”.

La Redazione