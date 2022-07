Sky – L’allenatore del Fenerbahce conferma la cessione di Kim, il Napoli ci spera

Kim Min-Jae è uno dei difensori più ambiti sul mercato, e negli ultimi giorni è stato al centro dell’interesse di Rennes e Napoli. In conseguenza dello stallo nella trattativa fra i francesi, i campani hanno avuto altri contatti per cercare di assicurarsi il difensore sudcoreano del Fenerbahce. Ed è stato proprio l’allenatore dei turchi, Jorge Jesus, a confermare oggi l’imminente addio di Kim.

«La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l’ho saputo due giorni fa» ha spiegato Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, in conferenza. «Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti».

Il club cui allude Jorge Jesus è dunque il Napoli, che non ha ancora chiuso l’affare col Fenerbahce ma che nutre ottimismo rispetto all’esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky.