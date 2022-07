SKY – La Juventus “beffa” l’Inter per Bremer. I dettagli dell’operazione

Nel mercato mai dare nulla per scontato, anzi, tutto è possibile. E’ il caso di Gleison Bremer il difensore ormai ex Torino che per molti mesi era ad un passo dall’Inter, ma i nerazzurri non avendo ceduto Skrinjar si sono fermati. Ecco che da ieri la Juventus si è fatta avanti ed oggi ha formulato l’offerta decisiva. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, si tratta di 40 milioni + 7 di bonus, contro i 30 milioni della società di Zang. Adesso il club bianconero dovranno trovare l’intesa con gli agenti di Bremer, ma ormai si è in dirittura d’arrivo.

La Redazione