SKY – C’è ancora distanza, ma non è finita: Mertens vuole il Napoli

Anche ieri, nella conferenza stampa di fine ritiro, il ds azzurro, Giuntoli, lo ha definito “un capitolo a parte”, qualcosa di cui si interessa il presidente in persona. Mertens, il beniamino del popolo azzurro. In merito alla situazione, l’esperto di mercato, Gianluca di Marzio, ai microfoni Sky, ha dichiarato: “Mertens? Io so che vuole restare a Napoli. Non ha preso in considerazione nessuna altra squadra italiana perché si vede solo con il Napoli”. Ha aggiunto: “Tuttavia c’è ancora una bella distanza tra quanto mette sul piatto il Napoli e quello che chiede Dries pur tagliandosi ancora qualcosa sull’ingaggio. Non è ancora finita ma sicuramente non siamo ancora arrivati ad un’intesa affinché possa rimanere”.