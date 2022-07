Schira: “Kim è la prima scelta, Deulofeu sta aspettando il Napoli”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: “Petagna? Il Monza sta facendo tutta la squadra da capo. Petagna è molto vicino, la trattativa va avanti da tempo. Il Monza lo deve prendere nei prossimi giorni. Il Napoli si è già cautelato a sua volta bloccando Giovanni Simeone. Il Monza ha preso tutti giocatori in prestito con obbligo legato alla salvezza. Il Napoli, però, vorrebbe legare l’obbligo alla prima vittoria da febbraio. Il Napoli non ha nascosto di aver messo nel mirino Simeone. Neto? È stato proposto al Napoli che cerca un altro portiere. È chiaro che il nome che stuzzica di più è Kepa che ha dei costi inavvicinabili a livello di stipendio a meno che il Chelsea non contribuisca. Il Napoli sulla scelta del portiere vuole ragionare con calma. Kim? È la prima scelta per la difesa e quando senti i diretti interessati fare delle dichiarazioni e degli apprezzamenti, è un segnale importante. Il Rennes non chiude, quindi il Napoli può approfittarne. In questo momento il Napoli è in maniera importante su di lui perché è la prima scelta. Deulofeu? Il giocatore già un mesetto fa aveva trovato un accordo di massima col Napoli, ma non si trova una quadra definitiva con l’Udinese. Giuntoli un po’ frena, il Napoli non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, non c’è una differenza clamorosa tra domanda e offerta, ma c’è. Deulofeu sta aspettando il Napoli”.