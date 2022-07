Ostigard: “Napoli è un grande sogno che si avvera”

il primo rinforzo della difesa ha fatto il suo esordio ieri: prima in palestra, a completare i test medici cominciati sabato a Roma, e poi sul palco del teatro di Dimaro. Un colpo di scena ma non troppo: nel senso che tutti era a conoscenza del suo arrivo in ritiro già domenica e tutti erano in attesa del debutto ufficiale.

A cominciare da Leo: «Conosco la Serie A perché ho giocato sei mesi con il Genoa, ma il Napoli è diverso. E un grande sogno che si avvera: sono davvero felice di essere qui».

E si vede: sorride senza sosta e si gode un momento inseguito per oltre due mesi, considerando che Giuntoli lo ha bloccato quando il campionato era ancora nel pieno e che lui ha deciso di tingere la sua vita d’azzurro un attimo dopo.

«Sì, è vero: sono arrivate altre proposto e ma io volevo soltanto il Napoli. Da tempo».

Il Brighton, a giugno, lo aveva praticamente ceduto al Torino, salvo poi scontrarsi con il suo rifiuto. «Ripeto: sognavo questa squadra».

