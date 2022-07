Ostigard, la preparazione atletica decisiva in vista di Castel di Sangro

Da ieri sera il Napoli ha il suo quarto centrale di difesa, ovvero Leo Ostigard. L’ex di Genoa e Brighton, ha quello che Spalletti aveva chiesto, ovvero buona tecnica in fase d’impostazione e forza fisica. Questa mattina inizierà con una leggera sgambatura, ma i prossimi giorni saranno decisivi, in vista di Castel di Sangro. In occasione del secondo ritiro estivo, come riporta il CdS, il calciatore scandinavo testerà la sua condizione fisica e gli schemi con i compagni di reparto. Sulle amichevoli si inizierà con partite di un certo livello: Adana (27 luglio), Maiorca (31 luglio), Girona (3 agosto) ed Espanyol (6 agosto), tutte alle ore 20,30 allo stadio “T. Patini”.

La Redazione