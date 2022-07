Nicolò Schira e Alfredo Pedullà parlano di “svolta” per Kim

Il Napoli è sempre alla ricerca del sostituto di Koulibaly andato al Chelsea e in questi giorni ci si è fiondati su Kim Min Jae del Fenerbache. Sul calciatore sud-coreano ci sono aggiornamenti da Nicolò Schira e Alfredo Pedullà.

#KimMinJae is getting closer to #Napoli from #Fenerbache. He is the main target of Giuntoli and Spalletti as Koulibaly’s replacement. Ready a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/PrHr0X4XFh

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022