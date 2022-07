Napoli, giudizio sospeso: Spalletti l’artigiano merita di più

Qualche sera fa ci ha messo la faccia, prendendosi pure dei fischi (destinati, è vero, ai patron De Laurentiis, ma in quel momento sul palco c’era lui), in campo sta variando in base agli uomini che ha a disposizione. 4-3-3, senza trequartista, con la difesa a tre. Spalletti “artigianalmente” sta costruendo con quello che ha, ma merita di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Per la rosea il giudizio è sospeso, anche perchè il mercato non è ancora finito

“Sospendiamo il giudizio, De Laurentiis non può fermarsi al giovane Kvaratskhelia o a Ostigard difensore rude. Senza Koulibaly il Napoli oggi è un’altra squadra, meno competitiva per la Serie A e molto vulnerabile in Champions. Il mercato è aperto, Spalletti merita di più”.